NBA》趕走歐克萊後…尼克老闆怒裁多名保全

多名保全與歐克萊衝突後，據傳慘遭杜蘭開除。(美聯社資料照)

有錢就是任性？前尼克球星歐克萊(Charles Oakley)日前到尼克主場麥迪遜花園廣場，看球就遭保全架走，引起軒然大波，然而在事件發生後，或許是尼克老闆杜蘭(James Dolan)認為保全「護主不力」，據美媒11日報導，他竟把保全副總管跟多名保全人員開除。

歐克萊9日看球遭架走後，由於過程中與保全大打出手，而可能背上三條傷害罪，他堅信會被趕走，完全是出於杜蘭的要求。尷尬的衝突過程，全都透過全國轉播被球迷看見，現在大部分尼克球迷跟球員，似乎都站在歐克萊這邊。

讓歐克萊闖進球場，又讓他坐到距杜蘭不遠的位置，即使迅速請走歐克萊，似乎仍讓杜蘭氣憤難平，《紐約郵報》報導，他隨後立即開除了資深保全副總管貝涅迪托(Frank Benedetto)，以及多名保全人員，目前球團拒絕多做回應，若消息屬實，替老闆擋下歐克萊鐵拳的他們，無疑成了最悲慘的犧牲品。

(中時電子報)