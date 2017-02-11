巴黎擬發動炸彈恐攻 4人落網

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法國大選在即，警方提高戒備，嚴防恐怖份子滋事。(圖片取自q13fox)

法國警方宣布，周五在南部蒙佩利爾（Montpellier）破獲恐怖攻擊陰謀，並查獲製作炸彈的原料，並逮捕4名嫌犯，其中包括一名年僅16歲的少女。

警方消息指，4名疑犯於購買可用來製作炸彈的原料後被捕，並在其中1名男子的住處發現爆裂物和製造炸彈的原料。3名男嫌犯分別是20歲、26歲和33歲，另外還有一名年僅16歲少女。

據了解，今次檢獲的炸彈原料曾於2015年巴黎恐攻及去年比利時布魯塞爾恐襲中使用。

法國自2015年來發生連串的恐攻，已有超過230人死亡，自前年11月後，法國進入緊急狀態。去年1月，尼斯發生男子開卡車刻意衝撞群眾事件，奪走86條性命。法國將在2個多月後舉行第一輪總統大選，警方處於高度警戒，嚴防穆斯林武裝份子發動攻擊。

(中時電子報)