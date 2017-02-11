川普見安倍 預告有新國安措施
美國總統川普今天在白宮與來訪的日本首相安倍晉三會面。川普重申美國對日本的安保承諾外，他還在會後記者會上宣布，下周將會公布新的國家安全措施，讓美國更加安全。
在聯邦第9巡迴上訴法庭做出不利川普旅遊和移民禁令之行政命令的裁決後，各界關注川普下一步將怎麼走。他藉著美日領導人記者會的場合預告，下周會公布新的安全措施，「我們將對採取快速必要的措施，來提高國家安全。」不過他並未透露會是那些措施。川普同時表示，執政團隊將會尋求一切努力，要讓該行政命令解凍。
川普和安倍今天在白宮橢圓形辦公室會晤，就雙方關注的議題交換意見，包括美日同盟與東海區域形勢等，其中釣魚台島嶼歸屬以及北韓核問題等議題引發關注。會後兩人在白宮的東廂辦公室(East Room)舉行聯合記者會，川普表示，將對日本以及日本有行政權控制的地區提供安全承諾。
對於中國與日本在東海地區有主權爭議的島嶼，川普也將其納入安保承諾的範圍。川普政府對於釣魚台主權議題的立場受到關注，美國國防部長馬蒂斯(James Mattis)本月3日在訪問日本時曾表態稱，美日安保條約第5條的適用範圍也包含釣魚島，被解讀為其對釣魚台主權屬於日本的說法予以認可而引發爭議。如今川普又重提對日本有行政權的區域也適用在安保範圍，預料將引發中國大陸方面的不滿。
兩人今天會面後舉行工作午餐，下午則共同搭乘空軍一號前往川普位於佛州的度假村Mar-a-Lago俱樂部過周末，明天(當地時間周六)兩人將會打一場高爾夫球。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。