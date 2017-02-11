川普見安倍 預告有新國安措施

川普在聯合記者會上與安倍握手。(圖:美聯社)

川普與安倍在白宮見面後舉行聯合記者會。(圖:美聯社)

兩人互動熱絡。(圖:美聯社)

美國總統川普今天在白宮與來訪的日本首相安倍晉三會面。川普重申美國對日本的安保承諾外，他還在會後記者會上宣布，下周將會公布新的國家安全措施，讓美國更加安全。

在聯邦第9巡迴上訴法庭做出不利川普旅遊和移民禁令之行政命令的裁決後，各界關注川普下一步將怎麼走。他藉著美日領導人記者會的場合預告，下周會公布新的安全措施，「我們將對採取快速必要的措施，來提高國家安全。」不過他並未透露會是那些措施。川普同時表示，執政團隊將會尋求一切努力，要讓該行政命令解凍。

川普和安倍今天在白宮橢圓形辦公室會晤，就雙方關注的議題交換意見，包括美日同盟與東海區域形勢等，其中釣魚台島嶼歸屬以及北韓核問題等議題引發關注。會後兩人在白宮的東廂辦公室(East Room)舉行聯合記者會，川普表示，將對日本以及日本有行政權控制的地區提供安全承諾。

對於中國與日本在東海地區有主權爭議的島嶼，川普也將其納入安保承諾的範圍。川普政府對於釣魚台主權議題的立場受到關注，美國國防部長馬蒂斯(James Mattis)本月3日在訪問日本時曾表態稱，美日安保條約第5條的適用範圍也包含釣魚島，被解讀為其對釣魚台主權屬於日本的說法予以認可而引發爭議。如今川普又重提對日本有行政權的區域也適用在安保範圍，預料將引發中國大陸方面的不滿。

兩人今天會面後舉行工作午餐，下午則共同搭乘空軍一號前往川普位於佛州的度假村Mar-a-Lago俱樂部過周末，明天(當地時間周六)兩人將會打一場高爾夫球。

(中時電子報)