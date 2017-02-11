「元宵」和「湯圓」 不同處在哪？

慶雞年，今（2月11日）是元宵節，除賞花燈外，大家也會應景吃「元宵」。（本報系資料照）

慶雞年，今（2月11日）是元宵節，除賞花燈外，大家也會應景吃「元宵」。或許有些人會好奇，「元宵」和「湯圓」看似差不多，都是糯米粉裡裹餡料，究竟哪裡有不同，究竟「元宵」和12月中「冬至」吃的「湯圓」有什麼不同嗎？以下為刊載在《KNOWING新聞》冷知識的介紹。

1吃的時間不同：

「元宵」顧名思義，就是年初後不久的「元宵節」吃，至於「湯圓」則是二十四節氣裡的「冬至」吃。

2做法上不同：

「元宵」則是將甜餡料切塊壯大小，在竹篩中放入乾糯米粉，由師傅們使勁力氣「搖」，在搖的過程中還需反覆噴水，直到將一顆顆的「元宵」搖成圓滾滾的形狀即可；至於「湯圓」選用的是將濕的糯米糰，裹入鹹或甜的內餡後，仔細搓成圓形即可。值得注意的是，通常元宵以甜的居多，因需要能將糯米粉沾黏，所以通常是會以棗泥、花生、芝麻等甜餡為主。而湯圓則可放鹹的，如鹹的「客家湯圓」就頗受好評。

3.吃法上不同：

基本上，湯圓和元宵的口感也大不同，因湯圓是用濕糯米粉製成，所以較軟Q黏口，而用乾濕糯米粉所製成的元宵則鬆軟有咬勁。

4.煮法上些許不同：

要如何將元宵、湯圓料理得好吃，煮法、烹調時間也很重要！專家指出，湯圓由於濕糯米粉製成，以水煮滾的為佳，但元宵則可煮、炸、蒸皆可，如再再配上甜湯就是一道不錯的甜點。

不管怎麼說這些應景的元宵、湯圓也要注意熱量！營養師指出，市售包餡湯圓或元宵，4顆的熱量約280大卡，相當於吃進一碗白飯！國健署提醒，民眾應適量食用，如不小心貪嘴吃太多，則應減少當天飯量，並避免在消夜時段食用。

此外，元宵或湯圓都是糯米製品，升糖指數（GI）較高且不易消化，對腸胃負擔較大，提醒有糖尿病患者或胃腸不好的民眾，如食用湯圓或元宵時，該多加注意份量！開心過節也要顧健康，一般人吃也該適量為。

(中時電子報)