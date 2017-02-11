消防署：台南地震3人輕傷
台南近海今天(11日)凌晨1時12分發生芮氏規模5.6、深度18.4公里地震，消防署統計，截至3時30分，共台南1人、高雄2人輕傷，均無生命危險。
消防署表示，高雄市岡山區岡榮路34歲女性，1時16分因地震發生起床跌到右後腦勺撞傷，意識清醒，送岡山秀傳醫院。
台南市永康區永大路二段47歲女性，於1時17分因地震發生後查看水塔，跌落腰椎骨折，意識清醒，送永康奇美醫院。
高雄市岡山區筧橋路87歲女性，1時20分因地震被木製存錢筒砸傷頭部，造成頭部撕裂傷，意識清醒，送岡山秀傳醫院。
另在水電維生管線部分，台南市東區於1時13分停電，經台電緊急派員搶修，已於1時45分全面恢復供電。
消防署指出，台南市災害應變中心於1時49分一級開設，隨餘震轉弱且無新災情傳出後，於2時49分改為3級開設。
消防署表示，中央目前由三級開設人員查證掌握災情，要求全國各消防機關持續追蹤回報，若有必要立即提升開設層級。
(中時)
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