安倍川普峰會 確認釣魚台適用美日安保

正在美國訪問的日本首相安倍晉三於台灣時間今天凌晨1時許，與美國總統川普在白宮舉行高峰會談、聯合記者會。安倍表示，他與川普確認了釣魚台適用美日安保條約。

安倍與川普（Donald Trump）高峰會談後，舉行聯合記者會。川普在記者會上表示，他這次與安倍會談，他與安倍不僅是握手也相擁，培養了友情。

安倍表示，川普雖無擔任公職經驗，但能從歷經1年以上嚴峻的選戰勝出，被選為新的總統，正顯示民主主義的爆發力。

有關安全保障的問題，安倍在記者會上表示，他與川普都有很強意志，認為亞太地區的和平與繁榮的基礎就是強固的美日同盟。這連帶關係是屹立不搖的，且將更為加強。

安倍還說，他與川普兩人都確認了，釣魚台列嶼是規定美國對日本有協防義務的美日安保條約第5條約的適用範圍。

有關川普已簽署行政命令決定美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），安倍說：「這次我與川普總統確認了，亞太地區自由且根據規則的公正的市場將由美日主導打造。」

安倍強調，以汽車產業為首，日本很多企業在美國境內創造了就業機會。安倍說，日本以高度技術力可貢獻川普總統的成長戰略，可在美國創造新的就業機會。

安倍說，他與川普都同意，有關美日的經濟關係更深化一事，今後日本副首相麻生太郎與美國副總統彭斯(Mike Pence)之間，將針對各領域進行廣泛的對話。

聯合記者會最後，日媒問川普有關川普曾批評中國大陸的匯率政策，如果大陸有所改變，美國對大陸的應對是否有所改變？

川普答說，昨天他與大陸領導人習近平舉行電話會談，對話氣氛好，談得很順利，這對日本也有利。川普說，他與習近平談了很多、也談了很久，會談有好結果，對大陸、日本、亞太地區都有好處。他希望匯率政策能早日有公平競爭的環境。

這場美日高峰會、聯合記者會後，川普伉儷與安倍伉儷將搭乘美國總統專機「空軍一號」前往川普自家位於佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）私人度假村度週末。兩對夫妻將共進晚餐，安倍伉儷將下榻川普的別墅。翌日（美國時間11日），川普與安倍將一同打高爾夫球。

日媒報導，安倍邀請川普於今年之內訪日，川普接受了安倍的邀訪。1060211

(中央社)