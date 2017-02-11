背傷又來亂 老虎伍茲將缺席兩大賽

老虎伍茲背部痙攣，至少缺席兩周的賽事。(美聯社資料照)

老虎伍茲不久前才剛復出兩個月，沒想到日前杜拜賽，又因為背傷宣告退賽，美媒11日報導，如今他由於背部痙攣，確定缺席接下來的捷恩斯公開賽(Genesis Open)和本田精英賽(Honda Classic)，最快3月中的阿諾帕瑪邀請賽(Arnold Palmer Invitational)，才可能復出。

伍茲在個人網站中發表放棄兩大賽的聲明，表示這個決定，是來自醫生的建議，目的是為治療背傷，他字句中略顯落寞寫道，「這並不是我所期望的，不能參加捷恩斯賽這個有助我基金會的比賽，以及我在家鄉舉辦的本田賽，我感到相當失望。我想感謝捷恩斯的協助，我知道我們會有很棒的一周。」

伍茲在聲明中，並未透露可能的復出時間，《CBSSports》記者波特(Kyle Porter)認為至少得等到阿諾帕瑪邀請賽，才有機會看到他重返球場。不過去年12月初才感覺走出背傷陰霾，現在又再度因為背傷休兵，儘管伍茲仍期望趕上2個月後的大師賽，但何時才能回來，或許連他自己都不明白。

(中時電子報)