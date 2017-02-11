川普描述 川習通話情形很溫馨

美國總統川普今天描述，他與中國大陸國家主席習近平的通話情形「很溫馨」，同時向日本再提出保證，美陸關係改善將不會對東京帶來威脅。

川普今天與來訪的日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）舉行聯合記者會時表示，「我們昨晚進行了相當、相當良好對話，且討論了很多議題，通話時間很長。」

川普說，他與習近平處於「相處得很好的過程中，我認為這將對日本有很大的益處」。（譯者：中央社徐睿承）1060211

(中央社)