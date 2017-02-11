陽岱鋼傷停 日媒估3月才實戰

陽岱鋼下半身緊繃，可能不會參加隊內紅白戰。(截自日本雅虎體育)

甫轉戰讀賣巨人第一年，陽岱鋼日前卻在春訓練習途中，因下半身緊繃，提前結束練習，如今傷勢未明，日媒《日刊體育》報導，雖然陽岱鋼10日就回歸練習，但已另行著重上半身訓練的菜單，很可能不會在11、12日的隊內紅白戰上場。

傷退後的隔天，陽岱鋼沒有前往球場練習，而是到重訓室進行約2小時的訓練，且巨人教練團開出的菜單，多以上半身訓練為主，顯然對他下半身緊繃的狀況，絲毫不敢大意，高橋表示，這時候不需要逞強，若對傷勢感到有些不安、不舒服，就得因應狀況做訓練上的調整。

巨人接下來將移動到沖繩，展開第二階段的春訓，屆時陽岱鋼會不會隨隊？高橋語帶保留，「我不是醫生、也不是他(陽岱鋼)本人，並不清楚受傷的程度，現在不是談論這問題的時候。」目前高橋談到紅白戰的陣容安排，並無規劃到陽岱鋼，缺席可能性很大，日媒預測，他最快得到3月中才會投入實戰練習。

(中時電子報)