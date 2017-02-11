據統計全美最多非法移民的城市是...
美國皮尤研究中心（Pew Research Center）目前發表最新研究報告，估計美國境內有多高達1100萬非法移民，其中最多非法移民落腳的城市是紐約，有大約150萬名非法移民居住於此，其次才是洛杉磯。
根據報告內容，2014年全美估計約有1100萬非法移民，這些未被當局核准的移民，有集中分布的傾向。其中有150萬落腳在大紐約地區，另外有約100萬人在大洛杉磯都會區落腳，兩個城市佔總數的兩成，第3名則是休士頓的57.5萬人。其中61%的非法移民聚居在全美20個大都會城市，相較36%的美國人居於20個大都會城市的比例上來得更高。而在這20個大都會城市中，光是加州已經有5個。
另外，報告提及川普上任後致力打擊非法移民及加強執行遣返等行動，將大砍「庇護城市」經費，勢必影響各大城市內的非法移民。
(中時電子報)
文章來源：L.A., Orange counties are home to 1 million immigrants who are in the country illegally, analysis shows
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