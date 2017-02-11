川安會聯合聲明 聚焦區域安全與經貿

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美國總統川普今天在與日本首相安倍晉三會面後發表聯合聲明，雙方確認，釣魚台適用美日安保條約，也都反對任何破壞日本對這些島嶼行政管轄的片面舉動。

根據白宮公布的聯合聲明，「川安會」聚焦的三大重點在軍事安全、經貿及川普接受安倍提出的國是訪問邀請，在川普今年訪問日本前、副總統彭斯將先訪問東京。

儘管川普在聯合記者會上談到他昨天與中國大陸國家主席習近平有非常好且非常溫馨的對話，但川普上任後、安倍成為亞洲國家元首訪問華府的第一人，在確認美日同盟上，聯合聲明中也給足安倍面子。

聲明一開始強調，美日同盟是亞太地區自由繁榮的基石「不可動搖」，美國透過一系列核軍備及常規軍事能力防衛日本「堅定不移」；美國將強化在區域部署，而日本也將在美日同盟中扮演更重大角色、承擔更多責任。

聯合聲明除提到在前總統歐巴馬時期於2015年修訂的「美日安全防務指引」、兩國將基於此深化防務合作，更明白指出「兩國領袖確認，美日安保條約第5條涵蓋釣魚台」，「兩國領袖反對任何企圖破壞日本對這些島嶼行政管轄的片面舉動」。

對於航行自由，雙方強調要依照國際法維持海上秩序、包括航行與飛越自由的重要性，「美日反對任何企圖透過使用恐嚇、脅迫或武力來主張海上聲索的方式」。

對於南海，在未點名大陸的情況下，美、日兩國元首呼籲，「相關國家要避免包括採取軍事化、將南海緊張局勢升高的舉動」，應依國際法行事。

關於朝鮮半島核問題，美、日強烈敦促北韓放棄核武試驗及飛彈試射，不要採取任何挑釁舉動，也強調美、日及南韓三方合作應對半島核問題的重要性。

歐巴馬任期完成談判的跨太平洋夥伴協定（TPP），本是安倍寄望讓日本經濟振興升級的強心針，但川普在上任第一天就真宣布美國退出TPP，也讓安倍此行背負來自日本國內不小壓力。

聯合聲明中則指出，在美國退出TPP後、兩國元首誓言，將探索如何最好實現共同目標，這包括美日間雙邊架構的討論及日本繼續在現有舉措的基礎上、推動區域進展。

但聲明又說，美日兩國將基於自由與公平的貿易規則、強化雙邊及區域間的經貿關係，這包括設立針對貿易與投資高標準規則、降低市場障礙及強化亞太地區經濟與技業成長的機會。1060211

(中央社)