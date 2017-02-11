川習通話 川普的巨大轉變

美國總統川普(左)、中國大陸國家主席習近平(右)。(新華社/美聯社)

美國白宮昨日(10日)證實，美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府時間9日晚進行川普就職以來首次通話，並在習的要求下，川普表示尊重「一中政策」。但前不久川普才和台灣總統蔡英文進行通話，且提及「一中政策」時表示，可以作為交換條件，為何卻在短時間出現如此巨大的變化？

中國社科院台灣研究所助理鍾厚濤接受中評社訪問時表示，川普的表態會為2國關係注入強大的動力，但也需保持警醒，不應過於樂觀。 至於為何川普在這短時間內態度出現180度的大轉變，鍾厚濤表示，可以從4個原因解讀，第一，中國大陸一直堅定「一中原則」，中方無論川普有何言行，一直堅持底線，絕不動搖。

第二，堅持「一中原則」符合美國國家利益，無論是在野的民主黨、美國智庫或官方，近來都有人批評川普在兩岸關係、中國大陸政策上的言行，而批評人士從美國國家利益的角度出發，明白美國需要和中國大陸構建良好的關係，以換取中國大陸在北韓和中東等問題上的支持。

第三，「先硬後軟」是美國總統的慣性！美國前總統尼克森曾是反華的急先鋒，但他卻開啟了中美關係的大門，而雷根曾揚言要和中國大陸斷交，卻簽署了《817公報》，小布則說要保護台灣，後來批評陳前總統是麻煩製造者，由此觀之，美國總統強硬的對華態度，會逐漸趨於務實。

第四，客觀環境使然，川普上台之後，因「禁入令」引起了伊斯蘭世界的不滿，因匯率問題使日本的態度有微妙變化，因邊界問題得罪了墨西哥，又因難民問題開罪歐盟，而當前之際則是要需要穩定中俄。

鍾厚濤也談到美方通告中的措辭，美方稱，遵循由「北京和台北達成的外交慣例（diplomatic formula）」，意在把台灣問題複雜化。中美關係的基礎應該是建交時簽訂的三個聯合公報，而非由北京和台北達成的九二共識，美國稱遵循九二共識，是把不同性質的問題混為一談。對此，中方要保持警醒，並不能因為川普承認了一中政策，就過於樂觀，

另外，美方還用「honor」一詞形容「一中政策」，「honor」有「尊重」之意，這樣的措辭可以為中美關係的發展注入強大的動力，也有助於世界和平和兩岸關係的發展，對蔡英文有威懾和震撼作用，其「挾美自重」的算盤難以打響。

鍾厚濤認為，今後在兩岸關係方，川普回歸務實的大方向不會改變，但商人出身的這位美國總統集現實主義、孤立主義、保護主義於一身，希望在兩岸搞平衡，所以在大方向確定的情況下，仍會有對台軍售之類的親台小動作。

美方新聞稿還提到，兩國總統有互訪的意向，鍾厚濤指出，未來習近平和川普應該會在國際場合先見面，不過考慮到川普剛剛上任，習近平先訪問美國的可能性更大一些。

(中時電子報)