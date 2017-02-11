挺美日同盟 川普也談與習溫馨對話

美國總統川普今天在與日本首相安倍晉三會面後說，他昨晚和中國大陸國家主席習近平的對話非常溫馨，他相信，美中相處融洽、對包括日本在內的區域國家都是好事。

這是川普上任以來首度親口談到他與習近平的互動，而他在與安倍晉三會面後的聯合記者會上，除在經貿議題上表達需與美國公平貿易的堅定立場外，對美日同盟，川普說，這是太平洋區域和平穩定的基石，在未點明釣魚台的形況下、川普指出，美國仍信守對日本及其行政管轄下所有區域的安全承諾。

他強調，日本是美國的重要夥伴，在他主政下的美日關係將更密切，而雙方將共同捍衛航行自由及抵抗北韓的核威脅，這兩項是優先要務；在經濟上，川普則稱要尋求自由、公平與互惠的貿易關係，讓兩國都受惠。

後致詞的安倍則明確提到，他和川普「確認了釣魚台適用美日安保條約」，美日同盟的堅實關係不可動搖。

安倍拔得頭籌，成為川普上任後首位訪問華府的亞洲國家元首，他還將和川普同赴佛羅里達、展開「高爾夫外交」，不過，就在兩人會面前、川普與習近平通電話，這一時間點的選擇，引發討論；而在兩人的聯合記者會上，川普一度差點提前結束記者會、忘了讓事先安排好的第二名日本記者提問，這個小插曲是否反映川普急著與安倍離開華府，不得而知。

日本記者問，川普是否已改變他對大陸透過匯率操作、讓美國在貿易上受害的看法？而大陸在南海更強勢、北韓也不斷挑釁，一些國家對美國對區域國家的承諾有憂慮，他又如何回應這些艱難與挑戰？

川普則說，他昨晚才和習近平就許多議題長談，「我們有很好、很好且非常、非常溫馨的對話」，兩人正在好好相處的過程中，他相信，美中能好好相處，這也讓日本受惠，「這對中國、日本及區域的其他國家都是好事」。

對於匯率貶值的議題，他則說，他已抱怨很久了，他相信，最終可以努力找出公平競爭的方法，川普強調，只有公平競爭，才能讓大家的國家都變得偉大；他還說，談到貿易，美國將扮演更重大角色。

對於美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），安倍則友善卻堅定地說，他完全了解川普對TPP的立場，但他仍當著川普的面說，TPP是建立區域有公平與自由貿易的規則，他對TPP的重要性看法不變，但強調美、日間會建立新的對話架構。1060211

(中央社)