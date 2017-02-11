元宵節逢寒流 陽光露臉日夜溫差大

我要評比

今天是元宵節，氣象局預測，寒流籠罩，北台灣低溫攝氏8、9度或10度左右，南部及花東12、13度，白天稍微回溫，陽光有機會露臉，輻射冷卻效應使得中南部空曠地區入夜變冷，注意日夜溫差。

中央氣象局預測，這波寒流持續影響到13日，今天西半部地區天氣穩定，白天多雲，有時可以看到陽光，北部地區較為偏冷，高溫13到15度，其他地方白天會稍微回溫一些。

中部及花東高溫約16到18度，南部約19到20度，白天感覺依然有些涼意；花東可能偶爾出現零星短暫雨；入夜後，氣溫將再度下降，尤其中南部空曠平原區同時受輻射冷卻效應的影響，氣溫可能比昨天低。

氣象局提醒，中南部民眾要特別留意日夜溫差，另外，寒流期間要注意保暖，多留意身邊長輩、幼童以及有心血管疾病者身體狀況，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，維持室內通風，以免一氧化碳中毒，農漁養殖業者亦請做好預防寒害的工作。

在強烈東北風影響下，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍易有8至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。

另外，空氣品質指標預報，高屏空氣品質指標（AQI）為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060211

(中央社)