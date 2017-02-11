元宵節逢寒流 陽光露臉日夜溫差大
今天是元宵節，氣象局預測，寒流籠罩，北台灣低溫攝氏8、9度或10度左右，南部及花東12、13度，白天稍微回溫，陽光有機會露臉，輻射冷卻效應使得中南部空曠地區入夜變冷，注意日夜溫差。
中央氣象局預測，這波寒流持續影響到13日，今天西半部地區天氣穩定，白天多雲，有時可以看到陽光，北部地區較為偏冷，高溫13到15度，其他地方白天會稍微回溫一些。
中部及花東高溫約16到18度，南部約19到20度，白天感覺依然有些涼意；花東可能偶爾出現零星短暫雨；入夜後，氣溫將再度下降，尤其中南部空曠平原區同時受輻射冷卻效應的影響，氣溫可能比昨天低。
氣象局提醒，中南部民眾要特別留意日夜溫差，另外，寒流期間要注意保暖，多留意身邊長輩、幼童以及有心血管疾病者身體狀況，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，維持室內通風，以免一氧化碳中毒，農漁養殖業者亦請做好預防寒害的工作。
在強烈東北風影響下，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍易有8至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。
另外，空氣品質指標預報，高屏空氣品質指標（AQI）為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。