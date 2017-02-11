寒流繼續出招!北部清晨低溫8度 體感溫度6度

清晨北部及宜蘭低溫只有８到９度，體感溫度僅６度。(本報系資料照)

今天（１１日）依然是低溫特報！白天以多雲的天氣型態為主，有時可以看到陽光，但北部地區一整天仍偏冷，尤其是清晨北部及宜蘭低溫只有８到９度，體感溫度僅６度，而中部低溫約１０度左右，南部及花東也只有１２、１３度，白天高溫也只有１３到１５度，其他地方白天會稍微回溫一些，中部及花東高溫約１６到１８度，南部約１９到２０度，提醒中南部的朋友要特別留意日夜溫差。

根據中央氣象局資料顯示，預計這波寒流持續影響的時間較長，到下週一清晨前溫度都還是偏低，請大家一定要注意保暖，不過由於這波寒流屬於比較乾冷的性質，西半部地區天氣都算穩定，白天以多雲為主，有時可以看到陽光，感覺就沒那麼不舒服，但花東一帶可能偶爾出現零星短暫雨，但降雨的範圍不大，降雨也不多。

氣象局提醒，寒流影響期間要特別注意保暖，也要多留意身邊長輩、幼童以及有心血管疾病朋友的身體狀況，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，維持室內通風，以免一氧化碳中毒，農漁養殖業者亦請做好預防寒害的工作。

另外，在強烈東北風影響下，臺灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍易有８至１０級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。

至於空氣品質方面，空氣品質指標預報，１１日高屏AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，中部及雲嘉南為橘色提醒(對敏感族群不健康)。

(中時電子報)