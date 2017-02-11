睡夢中性侵女子無罪 只因他患了…
英國一位軍人之前未經同意性侵一名與他同床的女子，卻被判無罪，只因為他患有睡眠性交症（sexsomnia）。
根據外國媒體報導，英國46歲軍人阿提拉（Peter Atilla）2013年從阿富汗服役回來，到一位女子家中作客，女子同意和他睡同張床，可以擁抱但並不能發生性行為。隔天女子醒來卻發現她和阿提拉全身都沒穿衣服，而且阿提拉壓在她的身上，「流着汗、雙眼睜開」。
事後女子指控阿提拉強暴她，但阿提拉在法庭上表示：「當天我抱著她，這是她允許的。之後我翻身入睡，隔天早上她指控我強暴，但我沒有這段記憶。」
阿提拉向法院聲稱自己有睡眠性交症、會有夢遊的情形，對性行為沒有印象，醫院測試後也發現，他入睡會有磨牙、說夢話等行為，顯示可能真的有睡眠性交症，法院因此判他無罪。
(中時電子報)
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