OPEC遵循協議減產石油 推升油價

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油價今天上揚，因國際能源總署（IEA）指出，石油輸出國家組織（OPEC）已達成最初減產協議的90%。

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲86美分，收在每桶53.86美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲1.07美元，收在每桶56.70美元。（譯者：中央社徐睿承）1060211

(中央社)