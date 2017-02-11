川普承諾減稅 美股續創新高

我要評比

美國總統川普暗示即將對減稅採取行動，激勵美股第2天創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲96.97點，或0.48%，收在20269.37點；標準普爾500指數上漲8.23點，或0.36%，收在2316.10點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲18.949點，或0.33%，收在5734.129點。（譯者：中央社徐睿承）1060211

(中央社)