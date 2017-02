2月11日各報頭版要聞

各報頭版要聞

●川習通話了 川普同意信守一中政策

在美國總統川普致函大陸國家主席習近平隔日,美中元首終於在華府時間9日晚進行川普就職以來首次通話。「川習通話」中,川普罕見對中國讓步,白宮新聞稿指出,「美國總統川普同意,應習近平要求,美國同意信守自己的『一中』政策。」(President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our “one China” policy.)。此舉無疑將緩和美、中兩國間的緊張關係。

●要命寒流 2天猝死81人

寒流來襲,氣溫持續下探,昨天凌晨到晚間8時,全台有47人疑似因氣溫驟降,導致休克死亡,送醫急救後仍回天乏術,加上前天死亡34人,兩天來猝死多達81人。醫生呼籲,寒潮威力,絕對不可小覷,近日外出,一定要做好保暖措施,避免因為過於寒冷,導致身體「凍未條」釀成意外發生。

●雲林台灣燈會總彩排!鳳凰點燈伴煙火 璀璨輝映

台灣燈會10日晚間總彩排,來賓手按魔球,23公尺高「鳳凰來儀」主燈,瞬間五光十色,徐徐轉動,昂首展翅翱翔天際,象徵帶領台灣飛向新紀元,各燈區燦爛爭輝,而長達90秒的煙火秀,與主燈相互輝映,照亮夜空,璀璨繽紛。

●網友肉搜 渣男殺正妹落網

屏東縣國小校園女子慘遭毀容刺殺命案,檢警鎖定死者邱女僅交往25天的前男友王信仁涉嫌重大,昨晨他出面說明,否認行兇,但警方出示他進出命案現場監視畫面等證據後,他坦承因不滿邱女提分手,並懷疑女方移情別戀,才以臉書假名誘殺邱女,警訊後依殺人罪移送,檢方以王男涉嫌重大、有逃亡之虞,聲押獲准。邱女親友昨痛批王男「沒人性,應判死刑」,近百名網友一度聚集警局門口想痛打他。

●史上最慘 香港地鐵遭縱火18傷

「我當時以為死定了!」香港鐵路(港鐵,香港的捷運)昨天發生車廂起火的嚴重事故,有男子企圖在車廂內引火自焚,火勢迅速蔓延,車廂內滿是濃煙,緊急到站後才疏散。包括兇嫌在內已有18人受傷,其中3人命危,包含一名台灣女子。該事件是港鐵通車38年來最嚴重的縱火事故。

●同婚是否違憲 大法官3月24日開辯

引爆挺同、反同團體上凱道遊行對峙的同性婚姻爭議,憲法法庭下月24日將首度為此開庭,把同志運動先驅祁家威認為《民法》不容許同性婚姻違憲、北市府因同性伴侶要求登記結婚而釋憲,併案處理,而無論大法官會議最後作出何種見解,都將備受矚目、甚至衝擊社會;辯論庭屆時會邀專家學者表示意見,且全程上網直播。

●廠商排放戴奧辛 從重起訴可判7年

廠商排放空汙,以往均引空汙法究責,罰責輕效果不彰,彰化地檢署昨開先例,將二家廠商改依刑責較重的公共危險罪起訴,並追討一千六百餘萬元犯罪所得。

●最高法院判決 救國團總部判還國家

救國團被不當黨產委員會視為追討對象,最高法院昨認定救國團總部志清大樓是國有財產,判決應返還給國產署定讞,還須從二○一一年八月起,支付每月七十六萬元租金給國產署。救國團等於目前積欠國產署五千多萬租金。

●市值15億// 救國團房地 判還國家確定

位於台北市松江路黃金地段的救國團總部「志清大樓」房產,登記為中華民國所有,但長期遭救國團占用,國有財產署七年前興訟索討此國有地,最高法院昨判決救國團無權占用志清大樓一至五樓、地下一、二樓共二○八七坪樓地板面積,應返還國有土地,還須回溯從一○○年八月五日起,按月給付租金七十六萬多元至返還房產為止,至昨天為止應支付五一三八萬元,全案確定。

●廣告才子范可欽 近億豪宅法拍

廣告才子財務危機浮上檯面,近億豪宅淪法拍。根據台灣金服最新發布法拍公告,改名為范瑞杰的廣告才子范可欽位於新北市新板特區的豪宅「東方明珠」高樓層二十三─三樓遭到法拍,底價九千一百萬元,拆算每坪底價約七十五萬元,預計三月一日執行第一次拍賣;房產業者分析,因底價高於行情超過一成,預料流標機率大。

●20萬桶核廢倒台灣海域? 原能會追查

外電報導,義大利國會調查委員會八日解密軍情單位資料,指稱一九九○年代曾有海運商協助處置危險輻射廢料,其中可能有廿萬桶傾倒在台灣海域。原能會強調從未聽聞,將盡快查證。

