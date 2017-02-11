地鐵火災港人忙拍片 杜汶澤發文嗆：分享你老母

杜汶澤在網上發文談地鐵火災、民眾卻忙著拍片一事。（圖／達志影像）

杜汶澤發文。（圖／取自杜汶澤臉書）

香港地鐵尖沙咀站昨發生火災意外，據悉是有人縱火，導致18人輕重傷。儘管許多香港人幫忙救人，可還是有不少人在事發後不願離去，反而留在現場拍照、拍影片甚至等下一班車，這讓關心時事的港星杜汶澤也忍不住發文開嗆，酸「什麼時候，我們變得不能在活在沒有like（讚數）的日子？」

杜汶澤對於地鐵遭縱火，卻有民眾選擇留在現場拍片不走一事感到詭異，他稱大家在網上批評拍片不救火的人，「你們知道他們為什麼要拍片？因為要發Facebook！」更說現代人，每天花了不少時間在FB上，就是希望能引起關注，而他也不忘說自己，「包含這篇貼文也是！」更說曾幾何時，「我們變得不能再活在沒有like的日子？」

杜汶澤更說自己討厭做電台的原因，就是因為每天自己都要找趣事和別人分享，他爆粗「分分分、我分你老母！」認為這樣會讓自己的生活虛假也不自知，希望外界能好好過生活。

(中時電子報)