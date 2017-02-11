NBA》林書豪5年前幹這事 讓Kobe永生難忘

林書豪（右）當天比賽協防湖人隊布萊恩。林書豪以38分7助攻，技壓小布的34分1助攻。（新華社）

林書豪（左）以迴旋360度大轉身的超高技巧切入上籃，當天湖人防守悍將巴恩斯攔阻慢了一步。（美聯社）

(09:35補充 豪前恩師丹托尼為此點兩根蠟燭紀念)今天是一個特別的日子，5年前的這一天，身披尼克球衣的林書豪，對抗擁有布萊恩(Kobe Bryant)的湖人，「豪哥」單場狂轟38分，另有7助攻。ESPN.com 今特別寫了多篇專題，紀念這個專屬林書豪、或說是亞裔美國人的日子，並指出那場比賽，讓「林來瘋」(Linsanity)抵達新高度。

那發生在2012年，比賽前一天，湖人當家球星布萊恩(Kobe Bryant)受訪被問到林書豪，還說：「那小子是誰，我根本不知道你們在說什麼！」，結果「豪哥」用神乎其技的表現，讓布萊恩認識他。布萊恩該場比賽拿下34分10籃板，不如「豪哥」的38分，結果湖人以85比92落敗。

前3戰繳出至少20分、7助攻，林書豪此役打湖人更有自信，笑得開懷。（美聯社）

ESPN.com 描述，當時已經連瘋3場的林書豪，在尼克主場麥迪遜花園廣場迎戰湖人，賽前觀眾騷動有如傳奇球星麥克喬丹(Michael Jordan)抵達，球迷都想看「林來瘋」神奇表現會斷在「黑曼巴」布萊恩的手中嗎？結果不是，「林來瘋」竟然爆炸了，林書豪狂轟38分......

賽後記者追問布萊恩能給林書豪一些建議嗎？布萊恩苦笑回答：「該死(Damn)！他對我們都拿了快40分了，我還能給他什麼建議！」ESPN.com 指出，林書豪那場的中距離跳投和三分球，令人印象深刻的反手上籃等；林的影響力，將持續不只是十年，而是幾十年。

林書豪不僅是打敗湖人的防守，並粉碎人們對6呎3吋(約191公分)亞裔美國人的刻板印象。媒體形容的好，所有勵志故事重要元素林書豪都有：少數民族、歷盡坎坷、樂觀進取、永懷希望、勤奮苦練、力戰不懈、苦盡甘來。非常戲劇化，典型的美國夢。

尼克前主帥丹托尼(Mike DAntoni)，現場見證林書豪和布萊恩對決。在這5週年的紀念日，丹托尼說：「我今天早上點燃了兩根蠟燭，以紀念那一刻。」當時與豪哥密切合作的尼克前助理教練艾金生(Kenny Atkinson)(現籃網總教練)說，他一直記得林書豪令人難以置信的表現，許多亞洲人永遠不會忘記它，「因為這是那麼難以想像的」。

(中時電子報)