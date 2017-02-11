安德魯加菲 小鮮肉轉型演技派

33歲的男演員安德魯加菲憑著「鋼鐵英雄」入圍第89屆奧斯卡金像獎最佳男主角，並參演馬丁史柯西斯執導的「沉默」，一步一腳印證明自己的演技實力。

安德魯加菲（Andrew Garfield）的代名詞曾是小鮮肉、蜘蛛男以及艾瑪史東前男友。他1983年生於加州洛杉磯、在英國莎麗郡（Surrey）小鎮艾普森（Epsom）長大，母親是英國人、父親是美籍猶太人，倫敦大學中央演講和戲劇學院畢業後，以舞台劇初試啼聲。

而後參演首部電影「權力風暴（Lions for Lambs）」，並在「心靈鐵窗」（Boy A）展露精湛演技，之後「社群網戰（The Social Network）」、「蜘蛛人：驚奇再起（The Amazing Spider-Man）」讓他知名度大增。

但安德魯加菲更為人熟知的，是和「蜘蛛人」女主角艾瑪史東（Emma Stone）的一段戀情。兩人在合演「蜘蛛人」系列時相知相戀，多次甜蜜攜手亮相頒獎典禮，還曾上節目一起搞笑。

兩人交往4年後於2015年分手，然而分手後仍保持友好關係，甚至不時在節目中提到對方，被稱為「分手情侶的典範」。

雖然以「蜘蛛人」系列成名，但安德魯加菲更希望挑戰能發揮演技的作品。他參演名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）籌備近30年、全片在台灣取景的作品「沉默（Silence）」，為了飾演歷經磨難的傳教士，刻意節食，一改過去形象。

雖然「沉默」成為奧斯卡遺珠，僅入圍攝影獎項，但安德魯加菲卻以先前演出的「鋼鐵英雄（Hacksaw Ridge）」入圍奧斯卡最佳男主角，將與凱西艾佛列克（Casey Affleck）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、丹佐華盛頓（Denzel Washington）、維果莫天森（Viggo Mortensen）一較高下。

但在先前揭露的第74屆金球獎中，安德魯加菲已在劇情類敗給「海邊的曼徹斯特（Manchester by the Sea）」的凱西艾佛列克，雷恩葛斯林則是以「樂來越愛你（La La Land）」抱走音樂喜劇類最佳男主角，兩人都將是安德魯加菲的強勁對手。

?有趣的是，在金球獎頒獎典禮上，當雷恩葛斯林上台領獎時，安德魯加菲對坐在身邊、以「死侍（Deadpool）」入圍但落敗的萊恩雷諾（Ryan Reynolds）獻上一吻，瞬間成為全場焦點。

前女友艾瑪史東事後被告知這一事，也驚訝得不敢置信。

日前在脫口秀節目上被問到這一吻，安德魯加菲表示，「我只是想告訴萊恩，無論他輸或贏，我都一樣愛他，讓他知道我挺他」，接著甚至大方與主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）一吻再吻。

第89屆奧斯卡金像獎將於26日揭曉，屆時安德魯加菲將對決前女友的螢幕情人，他在典禮上是否又會有勁爆之舉，令人期待。1060211

(中央社)