舒淇自拍照白髮量多 網友：懷孕的人才會這樣
舒淇與馮德倫情牽20年修成正果，婚後肚皮動靜成為關注焦點，昨天她在臉書曬出自拍照，只見頭上長出無數根白髮，立刻引起網友討論。
自拍照中只見舒淇擺出甜美笑容，不老容顏讓網友羨慕不已，但卻驚見頭髮長出無數根白髮，不過舒淇非但未驚慌失措，反倒正面看待這人生必經過程，並說道「這是一個智慧飛躍的年代」，樂觀的態度讓網友讚嘆不已，不過卻有網友留言「懷孕的人頭髮都會變白這是正常的喔」，也讓舒淇的肚皮再度引起關注。
(中時電子報)
關鍵字：舒淇
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