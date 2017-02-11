宜蘭太平山 清晨降冰霰

太平山因為氣候乾冷沒有降雪，但清晨降2小時的冰霰，讓地面雪白一片。（太平山莊提供）

在迎風面處的樹枝結滿霧淞，美景不輸降雪。（太平山莊提供）

太平山雖然沒有降雪，但霧淞、冰霰讓太平山成了銀白世界。（太平山莊提供）

海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山，因氣候偏乾，並未降雪，但在今天（11日）清晨，降了2小時的冰霰（霰，音同線），讓地面雪白一片，巧遇冰霰的遊客笑說，雖然沒有看到降雪，有點小失望，但還是很幸運能目睹結霧淞與下冰霰的美景。

太平山莊經理黃信偉指出，從昨天晚上開始太平山就降到攝氏零度以下，今天清晨攝氏零下3度，雖然溫度夠冷，但水氣不足並未降雪，山上都是濃霧，迎風面結滿霧淞，清晨也降下2小時左右的冰霰。

有遊客說，是在過年前就訂房，剛好遇到冷氣團發威，雖然天氣超級冷，又沒降雪，但還是很開心地看到冰霰，直呼像是處在銀白世界中，非常幸運。太平山莊提醒，遊客如要到太平山，務必注意行車安全與保暖。

(中時)