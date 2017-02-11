菲南規模6.7強震 災情陸續傳出

菲律賓南部蘇瑞高市（Surigao）昨晚發生規模6.7強震，災情陸續傳出，至少1棟建築物倒塌，有民眾受困其中，另有多棟建築物出現裂痕。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）在通告中說，民答那峨島北端昨晚10時03分發生強震，規模6.7，震央位於蘇瑞高市西北方約14公里處，深度11公里，因地殼移動而起。

從強震發生後至今晨3時11分之間，民答那峨島又發生了超過20次的地震，最強的1次規模3.8。

DZMM廣播電台報導，蘇瑞高市至少1棟3層樓高的公寓倒塌，商場、學校及其他數棟建築物牆壁龜裂，1條大馬路出現1英尺深的裂痕。

倉皇逃出家門的居民，聚集在地方政府大樓前的廣場，徹夜不敢入眠。但也有部分民眾不忘用手機在災區自拍留念，遭救災的軍警人員驅離。

ABS-CBN新聞網則在推特上播出1段32秒鐘的影片，可以看到軍警人員摸黑徒手搶救1名受困於倒塌公寓內的老人，但至截稿時無生命跡象。

納卯太陽星報（Sun Star Davao）在臉書網頁上張貼數張照片，雜貨店的櫥櫃倒落一地，1棟可能是旅館的建築物，天花板塌落。

市政府官員稱，已知有10數人受到輕傷。

臉友AakOh Si Princess CheXtine張貼了家中櫥櫃倒落一地的照片，並留言稱，「我到現在還發抖。」臉友Clipse Iriberri則張貼了醫護人員醫治傷者的照片。1060211

(中央社)