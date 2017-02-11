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觀光客創新高 蔡正元：蔡英文吹牛 撒錢充人數沒用

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觀光客創新高 蔡正元：蔡英文吹牛 撒錢充人數沒用
圖為高雄六合觀光夜市陸客消費情形。（資料照，吳江泉攝）

來台觀光人數創新高，蔡英文總統日前特地在twitter上以九種語言感謝各國民眾對台灣的支持。但國民黨政策會執行長蔡正元批蔡英文「又在吹牛」，日韓泰的觀光客是花大錢作廣告，撒大錢獎勵優惠，找人充人數，沒購物力，直指「蔡英文撐門面湊人數，終究沒有用」。

日前主計總處根據交通部觀光局統計，105年來台旅客達1069萬人次，創下歷史新高，相比104年成長約2.4%。其中，觀光簽證簡化帶動東南亞遊客，泰國旅客大增達5成7。陸客方面，雖然還保有351萬人次，以32.9％佔來台總旅客之冠，但相比104年卻減少16.1％，是減少最多的國家。

觀光人數創新高，蔡英文總統在twitter以九種語言感謝各國遊客，出席2017觀光節慶祝大會時也表示，觀光是外交最真實的力量。但蔡正元批評「蔡英文又在吹牛」。

蔡正元表示「蔡英文吹牛說去年觀光客創新高，陸客減少的數量，也已被日韓泰取代。另一方面卻有很多觀光飯店要出售、很多旅行社要裁員、很多購物店要倒閉，為什麼現象如此矛盾？」

原因很簡單，陸客的購物力遠遠超過日韓泰，因爲大陸的進口關稅高，陸客習慣且有能力出外血拼；日韓泰的觀光客，蔡英文花大錢作廣告，撒大錢獎勵優惠，找人充人數，就是沒購物力。

蔡正元批「蔡英文撐門面湊人數終究沒有用，台獨份子在網路上常說，『陸客來的多沒有用，只是製造垃圾而已』現在這句話，可以轉送給蔡英文。」

有網友認為「去年觀光客創新高有個屁用，又沒有消費能力，只是用假象來欺騙百姓。」、「如果觀光業真這麼好，腦筋為什麼還要動到軍公教的國旅補助費上」。

但有民眾認為「陸客逛夜市，8、9人吃一份，老闆根本賺不到錢」，有網友表示真的有多人消費一盤食物的情形，但是「回國時都是用貨運寄伴手禮回大陸，因為買太多個人託運超載。」、另有網友認為「陸客是吃不慣台灣小吃，所以才會有幾個人嚐一份的事情，但刷卡購物是毫不手軟的」。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

關鍵字：蔡英文陸客觀光購物
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