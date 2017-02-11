旅禁兩度被擋 川普考慮另頒新令

美國總統川普今天表示，他並無計畫立即對旅行禁令抗告至最高法院，但為克服相關法律障礙，他已在考量一道新的行政命令。

法新社報導，儘管旅行禁令連續兩次遭聯邦法院迅速擋下，川普仍堅持法律是站在他這邊，並表示基於對安全的關注，會很快做出新的回應。

川普說：「不幸地是，依法定程序得耗些時間，但我們會打贏那場戰爭。但我們也有很多其他選項，包括乾脆再下一道全新的行政命令」不過他也表示，在下週前，暫時不會有任何動作。

根據路透社報導，川普在搭乘空軍一號由華府飛往佛羅里達州的途中，在機上告訴記者，他正考慮「一道全新的命令」，以便下週能儘快提出，供政府因應。

此外，白宮官員也在其他場合指出，對於法院暫緩旅行禁令，他們將不會抗告至最高法院。

川普最初下達禁止難民與7個主要穆斯林國家的公民暫停入境美國的行政命令，上週先是被西雅圖的聯邦地方法官下令暫緩執行，行政機關抗告至舊金山的上訴法院後，昨天又被上訴法院駁回，使旅禁命令繼續被暫緩。（譯者：中央社陳亦偉）1060211

(中央社)