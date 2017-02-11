川普當著安倍的面說 川習通話「很溫馨」

美國總統川普（右）與來訪的日本首相安倍晉三會談後，舉行聯合記者會。（美聯社）

美國總統川普10日與大陸國家主席習近平進行通話，川普今天用「很溫馨」來形容這次對話，而且是當著日本首相安倍晉三面前說的。

「我們昨晚進行了相當、相當良好對話，且討論了很多議題，通話時間很長。」川普在與來訪的日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）舉行聯合記者會時表示。

安倍來訪，川普卻說他與習近平對話「很溫馨」，美中日三角關係很微妙。川普補充說明，他與習近平的溫馨對話，「相信這對所有人，中國，日本，美國和該地區的每個人都會很好。」

川普也強調，日本是美國的重要夥伴，在他主政下的美日關係將更密切，而雙方將共同捍衛航行自由及抵抗北韓的核威脅，這兩項是優先要務；在經濟上，川普則稱要尋求自由、公平與互惠的貿易關係，讓兩國都受惠。

(中時電子報)