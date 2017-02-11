川普親家 擬買陳偉殷效力的馬林魚隊

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美國職棒界盛傳一段時日，邁阿密馬林魚隊老闆羅里雅（Jeffrey Loria）尋找買家的消息有進一步發展，根據ESPN報導，美國總統川普的親家有意接手。

報導指出，多個管道的消息來源均指向，紐約地產大亨查爾斯．庫許納（Charles Kushner ），有意透過承購馬林魚（台灣左投陳偉殷目前效力馬林魚隊）經營職棒這門生意。

而查爾斯．庫許納（Charles Kushner ）的兒子傑瑞德．庫許納（Jared Kushner），正是當今美國總統川普的女婿，也就是說查爾斯．庫許納是川普女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）的公公。

至於交易價碼，報導說約16億美元（約合新台幣496億元），其中6億美元將以現金支付。

庫許納家族有興趣經營職業運動，業界盛傳許久。報導說，2011年至2012年之際，因洛杉磯道奇隊陷入財務危機，傑瑞德．庫許納就有意買道奇隊，最後卻不了了之。

甚至另有傳聞說，過去8年，查爾斯．庫許納一直在物色屬意的美國職籃NBA球隊。

羅里雅則是在2002年以1億5800萬美元的價格承購馬林魚，2003年球季球隊奪得隊史第2個世界大賽冠軍，可惜之後馬林魚都無緣季後賽。1060211

(中央社)