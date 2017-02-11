台南地震搖醒一堆人 幸未釀重大災情

台南外海今天凌晨1時12分發生規模5.6地震，台南最大震度6級，許多民眾被搖醒，台灣電力股份有限公司變電所變壓器一度跳脫，造成5萬多戶短暫停電，幸未釀重大災情。

「嚇死人了，搖好大」、「大家都還好嗎？」、「又在睡夢中被搖醒了」。地震發生後，各網路社群被地震相關留言洗板。

據中央氣象局觀測資料，這起地震在台南最大震度有6級，不少民眾被搖醒後，馬上回想起去年0206地震，紛紛上網、用即時通訊軟體或打電話與親友互通消息，查看大家是否都平安。

台南市應變中心於凌晨1時49分一級開設，由台南市長賴清德坐鎮指揮。經各消防分隊派出人車到轄區巡邏查看，除在東區有起民眾搭電梯受困事件及零星幾起天花板掉落事件，回報未有重大災情。

這起地震造成變電所2台變壓器跳脫，影響用戶5萬957戶，經台電派員搶修，於1時40分恢復正常供電。1060211

(中央社)