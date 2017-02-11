網傳樓倒舊照 台南市府闢謠究責

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台南外海11日凌晨發生規模5.6地震，台南最大震度6級，台南市政府應變中心一級開設，市長賴清德坐鎮指揮，並澄清網傳的災情謠言。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年2月11日

台南近海在今天凌晨發生規模5.6地震後，網路上流傳一張「台南又有樓倒了」照，事實上沒這件事，而是有人拿舊照片造謠，台南市政府已請電信警察查辦。

台南外海凌晨1時12分發生規模5.6地震，台南最大震度6級，許多民眾被搖醒，不敢再睡，經網路社群、即時通訊軟體、媒體報導等管道了解地震資訊及是否有災情傳出。

台南市政府消防局在地震後要求各分隊派出人車，在轄區內查報災情發現，除部分地區停電、停水、天花板等物品掉落、電梯受困、發電機冒煙等案件外，沒嚴重災情傳出。

不過，網路上流傳1張大樓傾倒照，並以「台南又有樓倒了」、「台南市金華路樓倒」等文字敘述，引起民眾議論。

台南市應變中心於凌晨1時49分一級開設，台南市長賴清德坐鎮指揮。賴清德了解災情狀況及獲知網路上流傳樓倒照後表示，震後未傳重大災情，網路上卻有錯誤宣傳樓倒塌情況，絕對不是事實，已指示警察局調查法辦，請民眾別受錯誤照片誤導而產生恐慌。

南市府說，這張照片是去年0206地震時，新化區中山路原京城銀行大樓受損傾倒狀況。

南市府說，用舊照片惡意亂散布錯誤訊息，已違反「社會秩序維護法」第63條第5款規定。如果還向警察或消防機關謊報或利用不知情第三人謊報不實災情，也會違反「社會秩序維護法」第85條第3款規定，已請電信警察調查圖片來源，依法辦理。1060211

(中央社)