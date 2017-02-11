川普見安倍 承諾以全部軍力保衛日本

美國總統川普當地時間10日在白宮與到訪的日本首相安倍晉三舉行會談，雙方表示將加强两國在安全領域的同盟關係並深化雙邊經貿聯繫。在兩國領導人會後發表的聯合聲明中指出，美國致力於使用包括常規武器和核武器在內的全部軍事實力保衛日本，這一承諾不可動搖。

綜合外電報導，在經貿領域，美日領導人強調兩國應深化雙邊貿易和投資關係。聲明說，鑑於美國已退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），兩國將在雙邊框架下進行磋商，以探索實現這些目標的最佳途徑。

在會面後的聯合記者會上，安倍稱川普是一位優秀的商人（excellent businessman）。當被問及如何看待美國已經退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）一事時，安倍說，他已經「充分意識到川普決意退出TPP」。但他表示，日本和美國已經商定了一個新的經濟對話框架，將由日本副首相麻生太郎和美國副總統彭斯領銜，就兩國下一步雙邊貿易協定進行磋商。「我非常樂觀，從剛剛和總統的對話中我看到了很好的結果。」安倍補充說。

2月10日早，身兼日本財務大臣的麻生太郎已與美國副總統彭斯進行了會面。在記者會上，安倍宣布了日本將投資美國基礎設施建設的計劃，並向川普推銷了日本最新的磁懸浮列車，他說：「如果乘坐這種列車，從華盛頓到紐約只需要一小時。 」

此前有日本媒體報導，安倍這次到訪​​美國將會送上「大禮包」，內容包括未來10年內向美國基礎設施建設領域投資1500億美元，在美國創造70萬個就業崗位和一個市值規模達4500億美元的基建市場。

路透社曾援引日本政府官員的話說，這個「大禮包」共有5部分內容，除了在美國東北部、加利福尼亞州和得克薩斯州修建高速鐵路、列車的更新換代等基礎設施項目以外，還有日美在全球基礎設施投資方面的合作、開發機器人和人工智能方面的合作、網絡安全合作、太空探索合作等等。

此外，在這次會談上，川普也接受了安倍晉三發出的今年年內訪日的邀請。

此次是兩人的第二次見面，在川普剛剛當選還未上任時，於去年11月17日，安倍就曾經前往紐約與川普會談。

(旺報)