情人節約會 男性最在意女生5個部位
西洋情人節將屆，熱戀中或正在萌發愛意的情侶們無不精心準備，向對方傳達愛意，展現自己最有魅力的一面。不過，約會時有哪些情況是最讓男生倒胃口？美妝通路業者就盤點出5個男性最在意的女生部位，以及戀情不同階段適合的送禮撇步，妝點浪漫，讓情人節不NG。
情人節腳步近，空氣瀰漫愛的粒子，但就怕精心準備的約會落漆，86小舖剖析，男性最在意女生的5個部位為脫妝、嘴唇脫皮、頭皮屑、口臭、粗糙手，以上NG狀況可是會讓另一半默默在意卻不敢說，如果一開口就有口臭，不但破壞氣氛，還會讓男生倒退三步。
而處於不同戀愛階段的送禮撇步，屈臣氏有4個建議，第1個階段暗戀期適合以浪漫攻勢出招，如巧克力和小熊玩偶示愛；第2個階段友達以上曖昧期可以為對方挑選專屬的味道，加強香氛魅惑力拉近兩人距離，如淡香水或香氛。
邁入第3階段的熱戀放閃期，別忘了在享受臉紅心跳的激情瞬間，可以精心挑選保險套款式增加情趣；第4階段穩定交往期，老夫老妻式感情也不能忘記浪漫，按摩身體乳、擴香竹有助於增添生活情調。
(中時電子報)
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