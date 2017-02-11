元宵不平靜凌晨地震 台南震度六級

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中央氣象局指出，今天凌晨1時12分台南市近海發生芮氏規模5.6地震。地震位置在台南、高雄交界處的沿海一帶，最大震度台南是6級、高雄震度約4級。

中央氣象局地震報告，台南市政府西南方12.2公里近海處，今天凌晨1時12分左右發生芮氏規模5.6地震。各地最大震度為，台南市6級，高雄市旗山4級，高雄市3級，嘉義市3級。

這起地震位在台南市政府西南方約12.2公里處，地震時間不長，不過瞬間震度很強，不少民眾在睡夢中被震醒。1060211

(中央社)