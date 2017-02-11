邀青年新南向深度體驗 最高補助15萬
政府力推新南向政策，教育部青年署也推出新南向深度研習計畫，最高補助15萬元，希望青年透過在當地的參與觀察和生活體驗，能進一步認識新南向國家。
教育部青年發展署表示，去年針對新南向18國首次推出「新南向深度研習計畫」，希望青年結合6週以上在國際組織或非政府組織的參與觀察，以及5天到10天的生活體驗，能夠進一步體驗新南向國家的異國文化。
在去年申請的計畫中，有青年前往菲律賓列為世界遺產的「伊富高梯田」，汲取當地「拯救伊富高梯田運動組織」在社區營造串聯國內外機構的經驗，希望轉化為台灣原住民部落的發展策略；另外也有青年將前往菲律賓最大的工運組織「五一工聯(Kilusang Mayo Uno)」展開研習計畫，希望觀察比較台菲雙方勞工非營利組織的運作差異。
青年發展署表示，透過新南向深度研習計畫，能讓青年體驗異國文化，並針對感興趣的議題，親身在第一線觀察他國執行經驗，即日起至4月30日止，只要是18至30歲、具流利英語或欲前往國家語言能力的青年，在取得研習機構同意後，即可備妥執行企畫向青年署提出申請，最高有機會獲得新台幣15萬元的補助。1060211
(中央社)
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