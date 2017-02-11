搶自駕車大餅 福特斥312億入主AI公司

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汽車大廠福特今天宣布，為了2021年前發展自駕車計畫，未來5年將注資人工智慧新創事業Argo AI共10億美元（約新台幣312億元）。

法新社報導，Argo AI總部位於匹茲堡，2016年底由前Google與Uber自動駕駛部門員工成立，福特將成為這家公司的最大股東。

引入福特資金可望讓Argo AI聘用更多頂尖工程師與「自動化機器人專家」，開發被福特高層形容為自駕車「腦部」的「虛擬駕駛」系統。

福特執行副總裁奈爾（Raj Nair）認為，Argo AI可望讓福特在自駕車商用化方面一開始就領先其他競爭者。

奈爾在與分析師的電話會議中說：「在這項產業上，這真的很獨一無二。」（譯者：中央社許湘欣）1060211

(中央社)