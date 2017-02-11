台灣燈會虎尾燈區 快速導覽看這裡

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台灣燈會在雲林，虎尾主燈元宵節今晚啟燈，包括23公尺高的主燈「鳳凰來儀」；另北港燈區有副燈「魚躍龍門」加上「工藝風華」主題，分觀光大橋、巷弄、水道頭3個燈區。

今年台灣燈會在雲林，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，延伸出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」6大主題燈區；其中「工藝風華」在北港，其餘在虎尾。

北港朝天宮在1965年舉辦第一屆元宵花燈展覽，至今超過半個世紀，堪稱國內元宵花燈的濫觴，今年台灣燈會三大主軸之一「燈會原鄉」即指北港。

北港朝天宮的建築照明新作，夜晚從四方投射的光束，襯托320多年的國定古蹟就是最大燈座，成為台灣燈會首創，呈現光照璀璨與歷史內涵的新風格。

走進朝天宮右前方巷弄燈區，傳統花燈、電動花燈與藝閣，結合懷舊巷弄街景及裝置藝術，工藝風華展露無遺。7日至19日每天晚間6時、7時、8時的時段，提供民眾換裝登上藝閣拍照體驗。

在朝天宮正前方遠處的觀光大橋，「百鳥朝鳳」燈組象徵各路人馬朝聖媽祖的傳統，搭配橋體光環境與燈品律動，呈現壯闊的莊嚴氣息。

觀光局副燈「魚躍龍門」燈組在水道頭園區與池水相互輝映；此區還有「媽祖巒轎、虎爺吃炮、神童點炮、報馬仔、煎盤粿、麵線糊」等北港迎媽祖、古早味小吃燈組。

虎尾燈區主燈高23公尺「鳳凰來儀」，巍峨壯觀；知名藝術家蔡爾平設計的土雞王銅雕也見丰姿；首創的新住民燈區展現多元文化；偶戲春秋高8公尺名角震撼臨場，呈現布袋戲故鄉的絕無僅有。

虎尾燈區有主燈「鳳凰來儀」、副燈「牛轉乾坤、祥獅獻瑞、鳥囀花開」，另一副燈「魚躍龍門」在北港水道頭燈區。提醒注意，燈會期間限制使用遙控無人機，違者依規定處罰。

另外，「永續樂活」（友善大地）有百鳥迎福、歡樂糖都、農村風情、海口風情、看雲去、雲林故事、智慧綠能等燈區；「阮ㄟ故鄉」（多元文化）有雲林意象、原住民族、客家主題、新住民主題、雲珍良品、繽紛雲林二十鄉鎮、農村再生藝術、友好城市等燈區。

還有「偶戲春秋」、「百米藝閣」、「宗教祈福」（多元文化）燈區；各主題燈區多彩豐富，展現「最有台灣味、最有地方特色」的燦爛光彩。1060211

(中央社)