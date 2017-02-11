元宵不平靜　地震幸無重大災情

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今天凌晨1時12分許，台南、高雄交界一帶地震，芮氏規模5.6，最大震度台南6級、高雄震度4級，高雄市消防局未接獲重大災情通報。

這起地震位在台南市政府西南方約12.2公里處，地震時間不長，不過瞬間震度很強，不少民眾在睡夢中被震醒，紛紛跑出屋外，也在通訊軟體與親朋好友互通報平安。

高雄市明誠路一家超商陳列架上的部分貨品，在這場約7秒鐘的地震中掉落，幸而沒有傷及民眾。

中央氣象局指出，震度較大的是在台南市約6級，高雄旗山一帶是4級。

高雄市消防局未接獲災情通報。1060211

(中央社)