中台灣元宵燈會 主燈秀鳳凰花開
中台灣元宵燈會5日起到19日在台中公園及清水港區藝術中心舉行，今年主燈秀「鳳凰花開」每個準點登場，結合聲光科技表演，搭配主題音樂。
今年中台灣元宵燈會分為台中公園及清水港區藝術中心2個燈區，台中、清水各有1座12米高的百鳥之王主燈，台中公園為雄性的「鳳」，清水是雌性的「凰」。
除主燈之外，台中市觀光旅遊局說，這次燈會在台中公園展出陸上主題燈11座、水上主題燈5座、創意花燈10座，加上主燈，共計27座；清水港區藝術中心則展出主題燈10座、水上主題燈1座、創意花燈20座，加上主燈，共32座。
位於台中公園的主燈結合聲光科技的動態表演，搭配主題音樂穩重緩慢的開場，接著鳳凰舞者將隨著主燈360度舞出鳳凰姿態，時而平緩、時而激昂，同時在主燈下方的山櫻花及海浪也會跟著上下移動，並不時會飄出花香煙霧，是集合視覺、聽覺、嗅覺的主燈秀新體驗；而清水港區藝術中心的主燈，則結合聲光科技表演，由鳳凰舞者在舞台舞出鳳凰姿態，各具特色。
今年「吉運大展」小提燈從即日起至11日，連續7天，每日下午6時開始免費發放，台中公園燈區設有2處領取處位，分別位於自由路及公園路入口處、光復國小外操場入口處；港區藝術中心領取處位於正門口，數量有限，送完為止。
台中市長林佳龍表示，由於明年台中即將舉辦花博，因此今年主燈秀主題為「鳳凰花開」，手提燈並結合花博意象，希望為花博行銷。此外，台中公園日月湖已清淤完畢，重新開放以來已吸引許多民眾前往划船遊賞，這次燈會也在日月湖做光影設計，賞燈之餘，還可欣賞到美麗的水景。1060211
(中央社)
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