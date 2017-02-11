菲擬給陸客落地簽 估計吸引百萬人次

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據新加坡《聯合早報》報導，菲律賓旅遊部長特奧在昨天(10日)表示，計劃今年內對中國遊客實行落地簽政策，並在中國開展更多促銷活動，增加更多中國到菲律賓的包機，以實現今年吸引100萬人次中國遊客來菲的目標。

報導稱，特奧在馬尼拉舉行的第二十四屆旅游博覽會開幕式后告指出，菲律賓旅游部除計劃推出針對中國游客的落地簽政策外，還將在中國開展更多促銷活動，並增加更多中國到菲律賓的包機，希望能因此吸引到100萬人次中國遊客。

根據菲旅游部日前公布的數字，2016年中國超過日本成為菲律賓第三大游客來源地，位於韓國和美國之后。2016年中國訪菲游客總數為67.57萬人次，同比增長37.7％。

(旺報)