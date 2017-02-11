小女友真懷孕？郭富城避答開車落跑

郭富城避談女友懷孕傳聞。（圖／達志影像）

郭富城與小他23歲的女友方媛公開戀情後，兩人時常放閃，不過最近方媛被爆懷孕，她一句「最近有小變化」更引發討論，儘管城城經紀人出面希望外界別想像力豐富，但他昨晚被港媒堵到，問及女友是否懷孕？城城避談，隨後就駕車揚長而去。

方媛與郭富城交往以來，中間雖然傳出遭到男方冷凍，可事後曾被拍到戴戒指現身，外界懷疑兩人好事近了。現在更傳出她疑似懷孕的消息，但郭富城經紀人日前否認此說法，要大家「想像力不要太豐富」，但也說若大家都抱持正面態度去看，一切就都是美好事物。

不過昨郭富城現身銅鑼灣，有香港媒體追問他女友懷孕消息，他一句話也沒說，避答此事，隨後則是開著座車揚長而去，但此舉反而更引人好奇。

(中時電子報)