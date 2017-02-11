菲律賓6.5強震 已知3死7傷

菲律賓昨晚10時發生規模6.5的強震。（圖/中央氣象局）

台南凌晨發生規模5.6的地震，其實稍早菲律賓已經發生規模6.5的強震！台灣時間昨晚10時，菲律賓民答那峨島發生規模6.5的強震，據媒體報導，許多建築被震垮，居民在驚恐中逃離家園，已知至少3人喪生、7人受傷，據信仍有民眾受困瓦礫堆下。

法新社報導，規模6.5的地震導致首都馬尼拉東南方700多公里的蘇瑞高巿（Surigao）停電，據信仍有為數不詳的民眾深陷瓦礫堆下。

美國地質調查所（USGS）測報，發生在晚間10時（格林威治時間下午2時）的這起地震，震源深度為27公里。地震震落的碎片造成至少7人受傷。

菲國地震機構測得的地震規模為6.7，震央位在蘇瑞高巿北方14公里處。太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，這起地震無引發海嘯之虞。

(中時電子報)