玉山晨雪 累積1.9公分

玉山今晨下雪，主峰及北峰一帶粉雕玉琢。（中央氣象局、玉管處提供）

玉山氣象站現況。（中央氣象局、玉管處提供）

北峰一片銀白世界。（中央氣象局、玉管處提供）

排雲山莊下冰霰。（玉管處提供）

受到寒流影響，台灣第一高峰玉山連日低溫，昨晚入夜起，氣溫介於攝氏零下5度至零下5.5度之間，並於今晨4點05分開始飄雪，截至上午8點，雪的厚度已累積達1.9公分，位在北峰的玉山氣象站周邊白茫茫一片，現處於濃霧中。中央氣象局表示，目前仍持續飄雪，雪的厚度也持續累積中。

另，攀登玉山主要營宿地，海拔約3400公尺的排雲山莊，目前氣溫約攝氏零下2.5度，雨夾雪和冰霰，玉管處已派員巡視各步道路況；副處長林文和、排雲管理站主任吳萬昌表示，將加強雪地勸導措施。

不過不管玉山飄雪對一般民眾而言也僅止於訊息意義，因為遊客根本搆不到、摸不著！想進入玉山園區必須提早1個月提出申請，然後因總量管制必須抽籤，中籤率從假日約20或30分之1，到非假日的3分之1或4分之1。

就算幸運抽中了，1個月後若還有雪，也常因安全考量步道封閉進不去；如果能夠順利進去，那通常就是因裡面沒雪才開放通行。所以真正要賞雪，應該是要關注人車都能親近的合歡山。

(中時)