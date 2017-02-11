港地鐵事故 梁振英要求全力調查

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2月10日晚上香港地鐵車廂發生火警導致至少17人受傷，據香港特區政府新聞公報，香港特區行政長官梁振英對事件表示高度關注，並已要求相關部門全力調查及跟進。

公報指出，梁振英要求香港食物及衛生局局長高永文代表特區政府前往醫院探望傷者，了解他們的傷勢，及責成各醫院全力救治。梁振英向傷者致以深切慰問，祝愿他們早日康復。

據北京日報報導，油尖警區指揮官郭柏聰指出，一名傷者在被送往醫院途中表示自己自焚。該男子60歲，當時語無倫次，已被警方拘捕。

郭柏聰說，警方相信這起事件屬個人原因，並非恐襲事件或針對交通工具的襲擊，當時也沒有人聽到任何口號。

九龍區副消防總長丘志安表示，起火的是尾部車廂，起火面積為1公尺乘3公尺。初步調查顯示，起火原因疑為有人點燃助燃劑。

此次事件造成至少17人受傷，其中2人傷勢危殆，5人嚴重，9人情況穩定，1名傷者已出院。

(旺報)