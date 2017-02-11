梅蘭妮亞外交初登場 一舉一動是焦點

美國第一夫人梅蘭妮亞今天首度以第一夫人身分，接待到訪的日本首相安倍晉三夫婦。不過長住紐約的梅蘭妮亞未依傳統陪同日相夫人安倍昭惠出席活動，引起關注。

川普（Donald Trump）與安倍晉三在白宮舉行會談與聯合記者會後，和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與安倍昭惠會合，共同前往川普企業開發的佛羅里達州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部進行小白球外交。

川普和安倍由白宮搭乘直升機前往位於馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），身著黑色大衣與白色長裙的梅蘭妮亞首度在國際場合扮演第一夫人角色，在嚴肅的美日外交議題中，引起不少關注。

美國首位非典型第一夫人的一舉一動引起議論。仍居住在紐約川普大樓的梅蘭妮亞，10日未依慣例陪同安倍昭惠探訪醫院和出席華府櫻花祭籌備會議，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Obama, Michelle）與蘿拉．布希（Bush, Laura），過去都曾陪同安倍昭惠出席在美國的活動。

有線電視新聞網（CNN）記者班奈特（Kate Bennett）戲稱，安倍昭惠獨自出席蓋拉德大學（Gallaudet University）的活動，沒有第一夫人或伊凡卡（Ivanka Trump）的陪同，很奇怪。

美日輿論在川普與安倍晉三打小白球之際，同樣關注梅蘭妮亞和安倍昭惠的互動。

梅蘭妮亞以照顧兒子拜倫（Barron Trump）為由，就職典禮後並未搬入白宮，上週首次和川普前往佛州度週末，美國媒體戲稱對政治缺乏興趣的梅蘭妮亞，成了「陪同夫人」和「週末夫人」。1060211

(中央社)