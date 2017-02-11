川普：下週增頒額外國安措施

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美國總統川普今天指出，有信心政府將贏得針對爭議性移民禁令而進行的訴訟，他並保證將迅速增頒多項安全措施，「下週就會有」。

法新社報導，聯邦上訴法院昨天無異議決定，維持凍結川普（Donald Trump）禁止難民和7個穆斯林為主的國家國民入境美國的命令。川普譴責這項裁定「可恥」。

在與到訪的日本首相安倍晉三召開聯合記者會時，川普雖避談這場挫敗，但誓言採取「保衛國家安全的一切作為」。

他說：「我們很快會為國家頒行額外的安全（措施），下週就會有。」

「另外，法律程序也會繼續進行，毫無疑問我們將贏得那個案子。」（譯者：中央社何宏儒）1060211

(中央社)