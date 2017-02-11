別再傳了! 網瘋傳去年樓塌照 賴清德要查
去年2月6日南台大地震才剛剛滿一年，今天地牛再度大翻身，凌晨1時12分台南近海發生規模5.6地震，台南市區震度達6級，劇烈的搖晃讓不少人受到驚嚇，台南市長賴清德第一時間抵達消防局坐鎮指揮，防災應變中心也彙整相關災情，不過在這樣時刻，竟有網友在網路上散播一張去年大樓倒塌照，令不少人誤以為是今日震後災情並造成恐慌，對此，賴清德表示已請警方調查，追究責任。
被瘋傳的照片其實是去年0206南台大地震時新化京城銀行的倒塌照，並非這次震後災情。有網友在臉書粉絲團《台南諸事會社》PO出截圖，表示一堆人傳著消息說金華路某大樓倒塌，但其實該照是去年地震倒塌新化京城銀行，直批散播謠言真的很可惡。
台南市長賴清德對這樣不實訊息的散播也感到遺憾，在臉書PO文表示:「有人在網路上散播大樓倒塌訊息，引起恐慌，我已責成警方調查，追究責任。」，提醒民眾，別再傳播這樣的錯誤訊息。
(中時電子報)
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