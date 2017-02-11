戀上「大陸解放軍」？ 劉樂妍嘆：網戀不靠譜

劉樂妍「挺中言論」引發網友圍剿。(圖/劉樂妍臉書)

前女F4團員劉樂妍，因為不斷發表「挺中言論」，加上呼籲台灣政府將台幣改成人民幣，引發網友留言圍剿，讓她感嘆這個年就在酸民唾罵聲度過，不過有個網友為維護她單挑酸民，讓她產生愛慕之意，而且對方身分還是「大陸解放軍」。

劉樂妍近年將演藝重心移往大陸 。(圖/本報系資料照)

劉樂妍表示雖遭酸言酸語，仍有維護她的粉絲挺身而出，尤其有位自稱「大陸人民解放軍網路軍隊」的粉絲，對每篇攻擊言論都會義正嚴詞反擊回去，也讓她產生愛慕之意，臉書更送出交友邀請，希望兩人能有進一步發展，未料對方通過後竟回覆「妳是樂妍姐姐嗎？太棒了，我可以和妳要簽名嗎？我住在重慶，今年十三歲」，這讓她與白馬王子邂逅的美夢全碎，大嘆「網戀果然不靠譜」。

(中時電子報)