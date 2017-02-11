綠委遭鐵票區民眾嗆聲 李明賢：民進黨招牌慢慢生鏽
昨身兼台灣菸葉生產事業協進會理事長的綠委陳明文出席嘉義縣中埔鄉菸田最後一波採收現場，邀菸農合影留念，卻遭菸農已讀不回，甚至傳出抱怨聲場面尷尬。國民黨文傳會副主委李明賢認為「當綠委也開始在基層被嗆聲，甚至連鐵票區都有民眾反彈批評，代表民進黨的招牌慢慢生鏽」。
2016年嘉義縣第二選舉區立法委員選舉，民進黨的陳明文以65.18%的得票率，大贏國民黨林于玲的31.86%。再次證明民進黨深耕中南部有成。
但由於台灣菸酒公司今年起不再契作收購，菸葉產業走入歷史，菸農無奈，默默進行最後一波採收。中埔鄉公所策畫將該產業拍成紀錄片，理事長陳明文出席現場拍攝，邀菸農合照，但菸農不領情，抱怨「忙著搶收最後一波，哪有時間合照。」。
《聯合報》也報導有菸農怒斥「要大家不要種菸，就不要擔任理事長！」、「他當菸農理事長卻叫我們不要種，這樣做對嗎？菸農不拿菸骨丟他就不錯了！」。
對此，李明賢認為「陳明文大概也沒想到自己有一天會有這種待遇！」只是，當綠委也開始在基層被嗆聲，甚至連鐵票區都有民眾反彈批評，代表民進黨的招牌慢慢生鏽，民眾從期待變失望，綠色執政並無太多的保證。
李明賢表示「從一例一休到如今農業政策，掌權後的民進黨開始與基層距離更遙遠，這就是腐化的開始，從小農反彈，看出政府執政的大危機。」難保有一天，綠營立委被逼著與蔡總統切割。這絕不是危言聳聽，是否真有這一天，綠委自己心裡有數。否則，林淑芬在一例一休的修法過程豈會唱反調？
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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