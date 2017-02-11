國際局勢丕變 詹啟賢：沒有國民黨 台灣會出事

詹啟賢認為，國民黨對台灣有不可取代的重要性，應該出來分擔責任。(圖/本報系資料)

美國總統川普與大陸領導人習近平通電，美方已鬆口承認「一中」，美中關係看似走向確定。對此，國民黨主席參選人詹啟賢表示，擔心台灣角色會出現變化，所以國民黨要適時出來承擔責任，否則將可能出事。

據港媒中評社訊，詹啟賢在昨天(10日)到台中拜會藍營支持者，並把握機會表達自己對國際局勢與台灣前途的看法。他認為國民黨有不可取代的重要性，自己出來參選也是因為使命感。

詹啟賢說：「台灣面對國際情勢改變會比以往困難，變化會衝擊到台灣。尤其是川普上任後，其如何處理與中國大陸的關係，將對台灣帶來實際影響。」

詹啟賢又說：「一旦美中關係確定，台灣面臨角色定位的轉變恐怕不是蔡政府或民進黨一黨有辦法可以處理。尤其在兩岸關係陷入僵局的狀況，國民黨必須出來分擔責任，因為國民黨有處理對外關係的經驗與人才。」

詹啟賢強調，自己過去對民進黨有一定了解，知道民進黨有什麼侷限性，該黨選舉渲染的「國民黨不好，台灣不會好」是假口號。事實上，沒有國民黨，台灣才真的會出事情，這是他在擔任洪秀柱副手期間逐漸體會到的心得。

(中時電子報)